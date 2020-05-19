Во время карантина детей отправляли в семьи, где нет ни угля, ни дров, телевизор и интернет отключены – эксперт по правам ребенка

В Украине 42 тыс. воспитанников интернатов были отправлены по домам на дистанционное обучение, однако службы по делам детей и центров социальных служб не успели проверить все семьи, рассказала национальный директор по развитию программ "СОС Дитячі містечка Україна" и глава правления "Української мережі за права дитини" Дарья Касьянова.

Из 42 тыс. украинских детей, которых забрали из интернатов и отправили на дистанционное обучение на время карантина в семьи, есть и такие, которые живут без надлежащих условий. Об этом заявила в интервью "Обозревателю" национальный директор по развитию программ "СОС Дитячі містечка Україна" и глава правления "Української мережі за права дитини" Дарья Касьянова.

По ее словам, для служб по делам детей и центров социальных служб ситуация с возвращением в семьи оказалась как "снег на голову". Детей отправили из интернатов, но никого не оповестили.

"Есть семьи, куда привезли ребенка, а там нет ни угля, ни дров, телевизор отключен, об интернете речь даже не идет, онлайн-учеба во время карантина, Zoom или уроки по телевизору – а его нет", - заявила Касьянова.

Таких детей переместили в центры социально-психологической реабилитации. Есть случаи, когда сотрудники интернатов забирали детей обратно, уточнила глава правления "Української мережі за права дитини".

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. А 42 тыс. детей из интернатов отправили по семьям.

Эксперт по правам ребенка Людмила Волынец считает, что 30% детей из интернатов, отправленных на карантин, находятся в зоне риска. Не было проведено никаких проверок того, в состоянии ли их семьи обеспечить такое обучение и безопасно ли ребенку находиться в этой семье.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились.