После карантина Киевский метрополитен будет работать без жетонов

Оплатить проезд в метро Киева после возобновления его работы можно будет с помощью карт или мобильных приложений.

Киевский метрополитен после возобновления работы будет работать без жетонов, сообщила пресс-служба предприятия в Facebook.

Проезд можно будет оплатить одним из предложенных способов:

картой KyivSmartCard или мобильным приложением KyivSmartСard ;

; картой метро (до 31 марта 2021 года);

бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;

мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В метрополитене уточнили, что пассажиры еще смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета в течение месяца после возобновления работы.

"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать "карточку киевлянина". Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", – отметили в метрополитене.

17 марта в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции остановили метро. Кроме того, в ряде городов (в том числе в Киеве) ограничено движение наземного общественного транспорта. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что 25 мая в связи со смягчением карантина украинские метрополитены возобновят работу.

Дневной пассажиропоток Киевского метрополитена составляет около 1,4 млн.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились.