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После карантина Киевский метрополитен будет работать без жетонов

Оплатить проезд в метро Киева после возобновления его работы можно будет с помощью карт или мобильных приложений.

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Дневной пассажиропоток Киевского метрополитена составляет около 1,4 млн
Дневной пассажиропоток Киевского метрополитена составляет около 1,4 млн
Фото: depositphotos.com

Киевский метрополитен после возобновления работы будет работать без жетонов, сообщила пресс-служба предприятия в Facebook. 

Проезд можно будет оплатить одним из предложенных способов: 

  • картой KyivSmartCard или мобильным приложением KyivSmartСard;
  • картой метро (до 31 марта 2021 года);
  • бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В метрополитене уточнили, что пассажиры еще смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета в течение месяца после возобновления работы.

"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать "карточку киевлянина". Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", – отметили в метрополитене. 

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2612384049008994

17 марта в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции остановили метро. Кроме того, в ряде городов (в том числе в Киеве) ограничено движение наземного общественного транспорта. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что 25 мая в связи со смягчением карантина украинские метрополитены возобновят работу.

Дневной пассажиропоток Киевского метрополитена составляет около 1,4 млн. 

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек548 из них умерли, а 5632 вылечились. 

Теги: Киев, транспорт, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, метрополитен
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