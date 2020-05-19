С 23 мая в Киеве возобновит работу наземный транспорт

В субботу в Киеве на маршруты выйдут трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев. Разрешение на работу метрополитена должно дать правительство.

К концу недели наземный общественный транспорт в Киеве полностью возобновит свою работу Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

Киевская городская государственная администрация планирует с 23 мая полностью возобновить работу наземного общественного транспорта в столице, сообщил 18 мая в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Работа транспорта в Киеве была ограничена в марте в связи с введенным из-за эпидемии коронавируса карантином.

"С 23 мая мы планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме. Это трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси", – сказал Густелев.

Возобновит ли работу метрополитен – решит правительство, уточнил он.

"Что касается метрополитена, то мэр города Киева Виталий Кличко неоднократно обращался уже к Кабинету Министров с просьбой позволить открытие метрополитена с 25 мая в случае отсутствия ухудшения эпидемической ситуации в городе Киеве", – отметил заместитель главы КГГА.

Он предположил, что ситуация с пробками в городе решится, когда наземный общественный транспорт заработает на полную мощность.

"Ситуация с заторами на киевских улицах показала, что общественный транспорт является незаменимым. И как раз его отсутствие создает некоторые проблемы... Сейчас у нас ситуация, когда наземный транспорт работает только на 30%. Он работает по спецпропускам для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города", – напомнил Густелев.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что 25 мая украинские метрополитены возобновят работу.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились.