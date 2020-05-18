Киев готовится к открытию метро с 25 мая – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ждет от Кабинета Министров Украины разрешения открыть метро с 25 мая.

Кличко напомнил, что с 22 мая начинается второй этап смягчения карантина Кличко - мер / Facebook

Власти Киева готовятся к открытию метро с 25 мая. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы ждем соответствующего решения правительства", – отметил он.

Кличко напомнил, что с 22 мая в Киеве в рамках второго этапа смягчения карантина возобновит работу общественный транспорт.

"При соблюдении регламентов и условий безопасности начнут работать промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тыс. м², спортзалы и фитнесс-центры, кроме бассейнов", – отметил мэр.

Метро в Киеве, Харькове и Днепре закрыли 17 марта в связи с карантином, который действует в Украине с 12 марта.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. Первое смягчение ограничений началось после 11 мая. В областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карантинные ограничения, более жесткие, чем в остальных регионах.

Согласно предложенному правительством плану выхода из карантина, третий этап (когда частично заработает метро) будет введен, если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших от COVID-19 украинцев в два или более раз будет превышать количество новых случаев заболевания, а больницы будут заняты пациентами с коронавирусной инфекцией менее чем на 10%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились. В Киеве зафиксировано 49 летальных случаев, заболел 2321 человек, 224 уже выздоровели.