После карантина гондолы вернулись в каналы Венеции

В отсутствие туристов гондолы в Венеции перевозят редких пассажиров. При этом гондольеры носят маски и перчатки, а необходимую для соблюдения дистанцию они обозначили в лодках клейкой лентой.

В понедельник, 18 мая, в каналы Венеции вернулись гондолы. Лодочники были в масках и в перчатках, а необходимую для соблюдения дистанцию они обозначили в гондолах клейкой лентой. Об этом сообщает AFP.

Гондолы обслуживают рыбный рынок Риальто и популярный район Дорсодуро в Венеции. Одновременно на борту могут находиться максимум шесть пассажиров.

Гондолы, которые используются для перевозки отдыхающих, вернутся в каналы Венеции, когда появятся туристы из Европы. Открытие границ для них запланировано на 3 июня.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Италии по состоянию на 19 мая коронавирусом заразилось 225 886 человек, 32 007 из них умерли, а 127 326 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.