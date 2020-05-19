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После карантина гондолы вернулись в каналы Венеции

В отсутствие туристов гондолы в Венеции перевозят редких пассажиров. При этом гондольеры носят маски и перчатки, а необходимую для соблюдения дистанцию они обозначили в лодках клейкой лентой.

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Со смягчением жесткого карантина в каналы Венеции вернулись гондолы
Со смягчением жесткого карантина в каналы Венеции вернулись гондолы
Фото: EPA

В понедельник, 18 мая, в каналы Венеции вернулись гондолы. Лодочники были в масках и в перчатках, а необходимую для соблюдения дистанцию они обозначили в гондолах клейкой лентой. Об этом сообщает AFP.

Гондолы обслуживают рыбный рынок Риальто и популярный район Дорсодуро в Венеции. Одновременно на борту могут находиться максимум шесть пассажиров.

Гондолы, которые используются для перевозки отдыхающих, вернутся в каналы Венеции, когда появятся туристы из Европы. Открытие границ для них запланировано на 3 июня.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Италии по состоянию на 19 мая коронавирусом заразилось 225 886 человек, 32 007 из них умерли, а 127 326 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Италия, Венеция, туристы, карантин, Европа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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