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Италия обогнала Китай по количеству умерших от коронавируса

По состоянию на 19 марта от коронавирусной инфекции в Италии скончалось 3405 человек.

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В Италии более 33 тыс. человек продолжают болеть COVID-19
В Италии более 33 тыс. человек продолжают болеть COVID-19
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 427 человек, сообщило министерство здравоохранения Италии. 

Общее число жертв эпидемии составляет 3405 человек. В Китае, по данным Университета Джона Хопкинса, с декабря умерло около 3,2 тыс. человек. 

Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране выросло до 41 035 (+5322 по сравнению со вчерашним днем): 33 190 человек продолжают болеть (+4480 со вчерашнего дня), 4400 человек выздоровели (+375). В общее число подтвержденных случаев также включены умершие от инфекции.

Среди тех, кто продолжает болеть, 14 935 человек находятся в домашней изоляции (+2845), 15 757 госпитализированы (+1394), еще 2498 человек лежат в реанимации (+241).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 19 марта в мире коронавирусом инфицировано более 222  тыс. человек, 9115 человек умерли. 

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

Теги: Китай, Италия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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