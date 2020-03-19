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Японский препарат от гриппа показал эффективность в лечении COVID-19

По информации китайских властей, японский препарат от гриппа Favipiravir во время клинических испытаний продемонстрировал "хорошую эффективность".

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Китайские медики считают, что Favipiravir должен быть рекомендован для лечения COVID-19
Китайские медики считают, что Favipiravir должен быть рекомендован для лечения COVID-19
Фото: EPA

Китайские медики считают, что японский препарат от гриппа Favipiravir эффективно помогает при лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на пресс-конференции 17 марта заявил директор китайского Национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки Чжан Синьминь, пишет Xinhua.

По его словам, во время клинических испытаний побочных эффектов зафиксировано не было. По мнению Синьминя, препарат должен быть как можно скорее рекомендован для использования при лечении коронавирусной инфекции.

Как пишет японское издание Nikkei, в Японии Favipiravir используют при лечении COVID-19 с февраля.

Испытания в Китае проводились на 200 пациентах в больницах Уханя и Шэньчжэня. У пациентов, принимавших лекарство, тест на коронавирус давал отрицательный результат в среднем через четыре дня, тогда как в контрольной группе – через 11.

Производитель препарата – Fujifilm Holdings – заявил, что не принимал участия в исследованиях и сейчас изучает их результаты.

При этом Nikkei подчеркивает, что в ходе клинических испытаний в Японии, накануне выхода Favipiravir на рынок, было установлено, что препарат может вызывать гибель плода у животных. В связи с этим лекарство нельзя принимать беременным женщинам.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии. На эти пять стран приходится 163,8 тыс. случаев болезни.

Теги: Китай, Япония, лекарства, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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