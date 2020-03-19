Коронавирус убивает одного иранца каждые 10 минут – власти

Количество жертв вспышки коронавирусной инфекции в Иране достигло 1284, сообщили в министерстве здравоохранения.

В Иране заболело более 18 тыс. человек Фото: ЕРА

Чиновники министерства здравоохранения Ирана признали, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в стране набирает обороты.

"По последним данным, каждый час примерно пять человек в Иране заражаются COVID-19 и каждые 10 минут один человек умирает из-за последствий заражения коронавирусом", – написал 19 марта в Twitter официальный представитель ведомства Киануш Джаханпур.

Он обратился к иранцам с просьбой избегать поездок в транспорте.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Алиреза Раэси сообщил, что за прошедшие сутки в стране от COVID-19 скончалось 149 человек, общее число погибших после начала вспышки, по официальным данным, достигло 1284, информирует IRNA. За последние сутки выявлены 1046 новых случаев, всего инфицировались 18 407 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.