Вселенский патриархат распорядился прекратить богослужения до конца марта

В связи с распространением коронавируса на планете Вселенский патриархат приказал отменить все службы и обряды, за исключением частных молитв.

Вселенский патриархат приказал всем своим епархиям прекратить проведение служб и обрядов до конца марта в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в коммюнике от 18 марта, опубликованном на странице патриархата в Facebook.

"На весь мир провозглашаем наше церковное решение об обязанности прекратить все богослужения, мероприятия и обряды, за исключением частной молитвы в открытых церквях, до конца марта. Это ограничение может быть позже пересмотрено в соответствии с развитием пандемии, вызванной вирусом", – сказано в документе.

Монастыри продолжат работу, но въезд на их территорию посетителей и паломников запрещается.

Константинопольская церковь настоятельно призывает православных ограничить поездки и оставаться дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.