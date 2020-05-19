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Карантин в Украине продлится до 22 июня – Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в случае стремительного снижения количества новых случаев заражения коронавирусом карантин может быть отменен и преждевременно.

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С 11 мая в Украине началось смягчение карантина
С 11 мая в Украине началось смягчение карантина
Фото: EPA

Общий карантин в Украине продлится до 22 июня. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше – наиболее похожий к нам сценарий, мы похожи по количеству тестирований и по случаям заболевания. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем не учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", – рассказал Ляшко.

По его словам, в случае стремительного снижения количества новых случаев заражения карантин может быть отменен и преждевременно. 

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятиязакрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что 25 мая украинские метрополитены возобновят работу. 

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек548 из них умерли, а 5632 вылечились. 

Теги: эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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