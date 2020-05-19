В Украине второй раз за время пандемии число выздоровевших превысило число заболевших – Степанов

Больше всего новых случаев было выявлено в Киеве, Львовской, Черновицкой и Харьковской областях, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Cтепанов: 18 мая в Украине было проведено 7062 исследования методом ПЦР Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За сутки в Украине с COVID-19 госпитализировали 107 человек. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди новых выявленных случаев коронавируса – 24 ребенка и 46 медработников. За указанный период умерло 13 человек.

За сутки в Украине было выявлено 260 больных COVID-19, выздоровели 356 человек. "Это второй раз за время пандемии, когда число выздоровевших превысило число заболевших", – отметил Степанов.

Он добавил, что 18 мая в Украине было проведено 7062 исследования методом ПЦР. Больше всего новых случаев было выявлено в Киеве (38), Львовской (32), Черновицкой (29) и Харьковской (27) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,8 млн, из них более 1,78 млн вылечились, а 318,5 тыс. умерли.

В Украине коронавирус уже подтвержден у 18 876 украинцев, умерли 548 человек, выздоровели – 5632.