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Мэр Бондаренко Зеленскому: Сколько бы вы "приветов" ни передавали, вам на местных выборах в Черкассах ловить нечего

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что уголовные производства против него, о которых заявлял президент Украины Владимир Зеленский, начаты из-за политической деятельности.

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Бондаренко считает, что центральная власть боится мэров
Бондаренко считает, что центральная власть боится мэров
Фото: Анатолій Бондаренко / Facebook

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в ответ  на заявление президента Украины  Владимира Зеленского на пресс-конференции, заявил что уголовные дела против него возбужденные за его политическую деятельность. Об этом он заявил в видео-обращении на своей странице в Facebook.

"Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные производства, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мою политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом", – заявил мэр.

Он отметил, что все время, пока в стране эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19, он находится в Черкассах.

"Сколько бы вы "приветов" мне ни передавали, вам на местных выборах в Черкассах ловить нечего", – добавил Бондаренко.

https://www.facebook.com/100003268733364/videos/2986128724839389/

Сегодня Зеленский, комментируя поведение мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, заявил, что не сядет за один стол с "бандитами".

"Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", – заявил президент.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета должны были ослабить карантинные ограничения. Работу разрешили возобновить магазинам непродовольственных товаров (книжным, строительным, канцелярским, электроники и другим), салонам красоты, парикмахерским, зоомагазинам, мастерским, салонам ритуальных услуг и летним площадкам ресторанов. Также жителям города разрешили доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Зеленский в видеообращении передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором сказал, что "Черкассы будут оказывать сопротивление". Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

7 мая Черкасский окружной административный суд остановил действие решения исполкома Черкасского горсовета о смягчении карантина.

Теги: Украина, Черкассы, выборы, эпидемия, Владимир Зеленский, местные выборы, президент, пресс-конференция, Анатолий Бондаренко, деятельность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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