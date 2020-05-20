Зеленский о мэре Черкасс: Я за один стол с такими бандитами не сяду

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко фигурирует в 19 уголовных производствах.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя поведение мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, заявил, что не сядет за один стол с "бандитами". Об этом глава государства сказал 20 мая на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В Черкассах местные органы власти вопреки решениям Кабинета Министров смягчали карантин с 1 мая, в связи с чем возник скандал.

"Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации нашей страны и если мы видим такую демократическую свободную страну. Да, она противоречивая, она сложная. Разочаровывают люди. Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – подчеркнул Зеленский.

Он согласился, что Бондаренко избрали люди.

"Это право народа Украины. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он себя вел некорректно", – заявил президент.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета должны были ослабить карантинные ограничения. Работу разрешили возобновить магазинам непродовольственных товаров (книжным, строительным, канцелярским, электроники и другим), салонам красоты, парикмахерским, зоомагазинам, мастерским, салонам ритуальных услуг и летним площадкам ресторанов. Также жителям города разрешили доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Зеленский в видеообращении передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором сказал, что "Черкассы будут оказывать сопротивление". Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

7 мая Черкасский окружной административный суд остановил действие решения исполкома Черкасского горсовета о смягчении карантина.