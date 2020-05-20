Зеленский заявил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации

Чтобы общество и СМИ знали о планах большой приватизации, президент Владимир Зеленский заявил, что даст распоряжение Фонду госимущества опубликовать план приватизации госпредприятий в ближайшие дни.

Владимир Зеленский: Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственная компания "Центрэнерго" готовится к приватизации. Об этом он сказал 20 мая во время пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, передает корреспондент издания "ГОРДОН".



"Многое говорят о "Центрэнерго". Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – заявил Зеленский.

По словам президента, чтобы общество и СМИ знали о планах большой приватизации, он даст распоряжение Фонду госимущества, который должен опубликовать план приватизации госпредприятий в ближайшие дни.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. "Смотрящие" Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии, отмечали журналисты.

"Главком" писал, что Коломойский контролирует поставки газа на ТЭС .

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь призвали премьера и врио министра энергетики разобраться с закупками энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Бондарь отмечал, что "Центрэнерго" закупает уголь у компании "Нефть Форс" по цене 2,7 тыс. грн за тонну без учета стоимости доставки, это на 40% выше, чем по формуле "Роттердам плюс", а электроэнергию продает предприятиям Коломойского по цене 1,3 грн за кВт-ч – ниже себестоимости, которая составляет 1,9 грн за кВт-ч. В итоге за первое полугодие "Центрэнерго" получила убытки на 1,2 млрд грн, отметил он.

По информации Волынца, "Центрэнерго" получило и использовало уголь на 470 млн грн, однако отказывается оплатить поставки.

По оценкам проекта правительства ФРГ Low Carbon Ukraine (LCU), "Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставок по заниженным ценам предприятиям, "Главком" пишет, что эти предприятия связаны с Коломойским.