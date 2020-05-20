Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации

Чтобы общество и СМИ знали о планах большой приватизации, президент Владимир Зеленский заявил, что даст распоряжение Фонду госимущества опубликовать план приватизации госпредприятий в ближайшие дни.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Зеленский: Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план
Владимир Зеленский: Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственная компания "Центрэнерго" готовится к приватизации. Об этом он сказал 20 мая во время пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Многое говорят о "Центрэнерго". Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – заявил Зеленский.

По словам президента, чтобы общество и СМИ знали о планах большой приватизации, он даст распоряжение Фонду госимущества, который должен опубликовать план приватизации госпредприятий в ближайшие дни.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. "Смотрящие" Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии, отмечали журналисты.

"Главком" писал, что Коломойский контролирует поставки газа на ТЭС .

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь призвали премьера и врио министра энергетики разобраться с закупками энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Бондарь отмечал, что "Центрэнерго" закупает уголь у компании "Нефть Форс" по цене 2,7 тыс. грн за тонну без учета стоимости доставки, это на 40% выше, чем по формуле "Роттердам плюс", а электроэнергию продает предприятиям Коломойского по цене 1,3 грн за кВт-ч – ниже себестоимости, которая составляет 1,9 грн за кВт-ч. В итоге за первое полугодие "Центрэнерго" получила убытки на 1,2 млрд грн, отметил он.

По информации Волынца, "Центрэнерго" получило и использовало уголь на 470 млн грн, однако отказывается оплатить поставки.

По оценкам проекта правительства ФРГ Low Carbon Ukraine (LCU), "Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставок по заниженным ценам предприятиям, "Главком" пишет, что эти предприятия связаны с Коломойским.

Теги: Фонд госимущества, приватизация, Центрэнерго, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS