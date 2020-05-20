"Договорился с Красным Крестом". Зеленский заявил, что боевики отказываются пропускать гуманитарную помощь

По словам президента Украины Владимира Зеленского, боевики на Донбассе не пропускают на оккупированную территорию машины ОБСЕ и согласились пропустить только гуманитарную помощь от Красного Креста.

Зеленский об оккупированных территориях Донбасса: У них ничего нет Фото: ЕРА

Боевики на Донбассе не пропускали на оккупированную ими территорию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 мая на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы предлагали им гуманитарную помощь – людям, обычным людям. Они не берут, прикрываясь тем, что у них сейчас COVID-19. "У нас все есть". У них ничего нет. Нет инфекционных больниц, нет достаточного количества коек, нет средств защиты. О чем я смог договориться? Я договорился уже напрямую с Красным Крестом, и тогда они запустили и готовы к запуску дальше гуманитарной помощи от Красного Креста", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что полтора месяца боевики не пропускают "десятки машин ОБСЕ, которые едут на ту территорию".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По состоянию на утро 20 мая на подконтрольной правительству Украины территории коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 умерли, а 5955 вылечились.