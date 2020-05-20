Зеленский: Ни одного кума или военного друга на должности я не назначил, но в стране кадровый голод

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначает на должности исходя из профессиональных качеств кандидатов, и отметил, что образование генерального прокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Офиса президента Андрея Ермака соответствует их постам.

Зеленский: Кто такой господин Ермак? Господин Ермак не имеет опыта как кинопродюсер, пусть он меня простит Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 20 мая, что не назначает на должности кумовьев, но в стране есть кадровый голод, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец спросил у Зеленского, почему он делает кадровые назначения не по профессиональным качествам, а исходя из близости к президенту. В качестве примера он привел друзей Зеленского Ивана Баканова, который возглавляет Службу безопасности, и Андрея Ермака, который руководит Офисом президента, а также генерального прокурора Ирину Венедиктову.

"Ни одного кума или военного приятеля я не буду назначать, ни одного кума или военного друга я не назначил. Относительно госпожи Венедиктовой, я не понял ваш вопрос. Я обещал, что к власти придут другие люди. И когда вы цитируете меня и говорите, что я обещал, что к власти придут новые, другие люди, вы спрашиваете меня, почему генеральный прокурор раньше не работал в Генеральной прокуратуре? Сложный вопрос, не знаю, что вам ответить, потому что это новый человек", – сказал Зеленский.

Он заявил, что познакомился с Венедиктовой только во время избирательной кампании.

"Она образованный человек. Она имеет определенное образование. Она практик. Она имеет звание. Она была депутатом Верховной Рады по списку "Слуги народа". Мы предложили людей, которые были чистыми, которые раньше не были в Генеральной прокуратуре. Поэтому она и стала главой генеральной прокуратуры", – заявил глава государства.

У Ермака, по словам президента, именно то образование, которое необходимо руководителю Офиса президента.

"Кто такой господин Ермак? Господин Ермак не имеет опыта как кинопродюсер, пусть он меня простит. Господин Ермак всегда был опытным юристом. Господин Ермак имеет именно то образование, которое необходимо главе офиса, как мне кажется", – отметил Зеленский.

Он заявил, что сейчас есть много вакансий на высокие должности, но очень сложно найти хороших кандидатов.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу сейчас найти хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем. Мы обращались к нашему культурному сообществу, к многим людям, говорили: "Дайте". Нам очень тяжело найти министра образования. Очень сложно найти министра энергетики. Какого бы человека мы ни взяли бы в сфере энергетики, на следующий день в СМИ пишут: "Это точно человек [бизнесмена Рината] Ахметова, или [бизнесмена Игоря] Коломойского, или [бизнесмена Виктора] Пинчука". Скажите, где у нас в стране независимые энергетики? Дайте мне!" – обратился Зеленский к журналистам.

Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко – 24,45%. 20 мая того же года Зеленский был приведен к присяге и вступил в должность.

Во время избирательной кампании Зеленский критиковал предыдущих президентов за назначения друзей на должности. "Кому нравится, когда президент назначает на должности своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты". Сейчас следующий шаг – команда мечты", – заявил Зеленский в феврале 2019 года.

По данным Комитета избирателей Украины, за год президентства Зеленского государственные должности получили более 30 бывших сотрудников студии "Квартал 95", художественным руководителем которой Зеленский был до избрания главой государства, или компаний, которые сотрудничали с "Кварталом 95".