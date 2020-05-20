Зеленский сообщил, что следующая встреча в нормандском формате состоится после пандемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после предыдущей встречи лидеров "Нормандской четверки" Украине удалось вернуть часть заложников и политзаключенных, сейчас идут переговоры о новом обмене.

Зеленский о переговорах с Россией: Результат есть. Он состоит из человеческих жизней Фото: president.gov.ua

Следующая встреча лидеров "Нормандской четверки" должна состояться после пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции 20 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Зеленский сказал, что в последнее время у него с президентом РФ Владимиром Путиным "не было ни встреч в каком-либо формате, ни звонков".

"Сейчас все из-за коронавируса занимаются своими странами. Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, возвращения наших территорий и незаконно аннексированного Крыма. В этих условиях сложно сейчас, но и с Германией, и с Францией – со всеми – мы разговаривали, все поддерживают, что сразу после спада [пандемии] COVID-19 у нас должна быть встреча в нормандском формате", – сказал Зеленский.

Он отметил, что после предыдущей встречи "Нормандской четверки" Украине удалось вернуть часть заложников и политзаключенных.

"На сегодня у нас было три обмена. Как бы то ни было, 135 людей вернулись в Украину. 135 украинцев были освобождены. И политзаключенные, и наши моряки", – сказал глава государства.

По его словам, вторая встреча в нормандском формате не состоялась из-за коронавируса.

"Сейчас говорим с РФ о возможном обмене после COVID-19. Я хочу, чтобы, несмотря на COVID-19, мы об этом говорили – о возвращении наших политзаключенных, которые находятся в РФ или в тюрьмах Крыма. Поэтому результат есть. Он состоит из человеческих жизней", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вести переговоры с РФ нужно.

"Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними разговаривать, должны договариваться. Минский формат – приоритет. Но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому другому формату, который приблизит нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату! Мне все равно. Нам нужен результат", – ответил глава государства.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Миснке (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.