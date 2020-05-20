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Зеленский: До конца моей каденции мы достроим все государственные дороги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственные дороги будут строиться, несмотря на коронавирус и экономический кризис.

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Зеленский: Дороги будут витриной нашей европейской страны
Зеленский: Дороги будут витриной нашей европейской страны
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственные дороги будут строиться, несмотря на ситуацию с коронавирусом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сворачивания больших программ не произойдет... Полным ходом идет "Большое строительство"... Мы увеличили не в разы, а в девять раз количество дорог, которые  построим в этом году, несмотря на проблемы, несмотря на экономический кризис, несмотря на COVID-19... Наша задача – построить все государственные дороги, которые объединяют нашу страну, которые будут витриной нашей европейской действительно страны. А это 25 тысяч приоритетных дорог. Я до конца своей каденции (сколько она там будет – решает народ Украины)... мы достроим все государственные дороги", – сказал президент.

По словам Зеленского, на строительство местных дорог "пока что" в Киеве нет особого влияния.

"Но будут местные выборы", – отметил глава государства.

Пресс-конференция Зеленского посвящена первой годовщине президентства и проходит в Мариинском дворце в Киеве.

В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял пятый президент Украины Петр Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

"Большое строительство" – совместный проект президента и правительства Украины, цель которого – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет воплощаться на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также на средства из местных бюджетов.

Теги: строительство, Владимир Зеленский, местные выборы, дороги, коронавирус, Большое строительство
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