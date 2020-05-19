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Резников о встрече в нормандском формате: Зеленский к этому разговору готов

Первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников заявил, что на различных уровнях происходит обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря.

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9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки"
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки"
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский готов к новой встрече в нормандском формате, а украинская сторона предприняла шаги для выполнения договоренностей саммита в Париже в декабре 2019 года, чего не сделала Россия. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24"

"Мне кажется, что это было бы возможно даже в режиме видеоконференции. Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря", – сказал Резников.

Он отметил, что предлагал руководителю российской делегации в ТКГ Борису Грызлову провести эту инвентаризацию.

"Например, давайте посмотрим, есть ли сегодня доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц. К сожалению, Российская Федерация не обеспечила выполнение этой договоренности, хотя их лидер, президент Владимир Путин, был и подтвердил, что они готовы этого достигать", – отметил вице-премьер.

Резников напомнил, что не договорились также о начале работ в двух местах на линии соприкосновения на Донбассе, где должны открыться КПВВ, которые имеют гуманитарное значение.

"Украина со своей стороны в Золотом сделала все необходимое. Пока что какие-то ремонтные работы с той стороны не начались, хотя мы дали им все гарантии безопасности", – сказал он.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Париж, Алексей Резников, Владимир Зеленский, КПВВ, Российская Федерация
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