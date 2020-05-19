Зеленский сменил начальника центра СБУ по борьбе с терроризмом

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Устименко с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

Уволенный Зеленским Устименко был назначен на должность 20 марта 2015 года Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины, говорится на сайте президента.

Указом №187/2020 он уволил занимавшего эту должность Александра Устименко, а указом №188/2020 назначил на его место Сергея Дусика.

"Назначить Сергея Дусика начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Устименко был назначен 20 марта 2015 года пятым президентом Украины Петром Порошенко. Новоназначенный Дусик ранее работал в управлении "А" управления СБУ в Днепропетровской области.