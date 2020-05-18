СБУ открыла уголовное производство по факту возможной госизмены со стороны Ермака и Кучмы

В начале марта украинская сторона в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе сообщила о намерении создать в рамках ТКГ консультативный совет с участием представителей ОРДЛО. Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович считает, что действия главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, принимавших участие в переговорах, имеют признаки государственной измены.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту возможной госизмены со стороны главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича, который он опубликовал в Facebook.

В ответе спецслужбы отмечается, что производство было открыто 6 мая на основании решения Шевченковского райсуда Киева от 23 апреля.

Договоренность о создании так называемого консультативного совета была достигнута в Минске 11 марта этого года. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" заявили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало протокол о намерении создать совет. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В тот же день Вятрович заявил, что в действиях Ермака и Кучмы (его подпись стоит под протоколом) усматриваются признаки госизмены. Депутат подал заявления по факту возможного совершения преступления в СБУ, ГБР и НАБУ. Так как правоохранители отказались открыть производства, Вятрович обратился в суд, который обязал СБУ открыть производство.

После критики идеи создания совета в СМИ и соцсетях глава Офиса президента заверил, что это не шаг к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета не является "зрадою" и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО будут привлекаться только "представители гражданского общества", а также внутренне перемещенные лица, которые живут на подконтрольной украинскому правительству территории.

31 марта Ермак заявил, что нынешнее руководство государства никогда не будет вести переговоры с боевиками "ДНР" и "ЛНР".