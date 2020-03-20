"Никакой крамолы, никакой "зради". Мы все очень правильно делаем". Резников сообщил подробности о консультативном совете по Донбассу

Резников: Ничего плохого там не произошло. Я несу ответственность за свои слова – я полгода в процессе Фото: kyivcity.gov.ua

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член политической подгруппы трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе считает, что создание консультативного совета в рамках подгруппы не является "зрадою" и может принести пользу Украине. Об этом он заявил в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Я абсолютно убежден и уверен, что мы все очень правильно сделали и делаем. Ничего плохого там не произошло. Я несу ответственность за свои слова – я полгода в процессе", – сказал Резников.

Он напомнил, что в трехстороннюю контактную группу, которая проводит заседания в Минске, входят представители Украины, России и ОБСЕ. Но в ее работе всегда принимали участие представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подчеркнул министр.

"Существует одна вещь, о которой украинское общество или мало знает, или было не в курсе, или не придавало этому значения. Там еще существуют так называемые приглашенные. Приглашенными являются представители не подконтрольных Украине на сегодняшний день территорий... Все заседания трехсторонней контактной группы происходят в присутствии так называемых приглашенных. ОБСЕ их приглашает. Это становится понятным и логичным, когда мы задаем себе вопрос: а кто с той стороны участник переговоров по обмену наших военнопленных, политических заключенных и так далее? Я вам отвечу: так называемые омбудсмены двух непризнанных республик. И с ними вели переговоры официальные представители [Украины], причем в статусе народных депутатов и даже вице-спикеров, ради гуманитарной цели – забрать наших парней и девчонок домой. И это правильно, это нормально. Просто мы публично об этом не говорили", – заявил Резников, напомнив, что под Комплексом мер по выполнению Минских соглашений в 2015 году свои подписи ставили тогдашние "представители тех непризнанных образований".

В работе политической подгруппы "приглашенные", по словам Резникова, тоже принимают участие.

"Как идут переговоры в политической подгруппе? Модерация – ОБСЕ, сидит представитель Украины, с другой стороны – РФ, а рядом сидят приглашенные. Всегда. Это формат "три против одного". И это правда. Это нужно знать всем. Единственное – представитель Украины общается [с представителями оккупированных территорий] через модератора, документы или их версии тоже передаются через модераторов. Поэтому не надо делать удивленные глаза, что этого раньше не было. Не говорили, не акцентировали внимание, скрывали? Может быть. Допускаю", – сказал он.

Даже россияне на переговорах в Минске использовали этот термин – "представители гражданского общества". Не боевики

Резников сообщил, что раньше договоренности в рамках подгрупп не фиксировались в протоколах, но на последней встрече, результаты которой критиковали оппоненты власти, "впервые произошла фиксация договоренностей".

"Это же нормально. Любое собрание со времен комсомола [заканчивалось протоколом]. Провели собрание, описали, что произошло, подпись. Зафиксировали – и уже все знают, что будут делать в следующий раз. Впервые, повторюсь, произошла встряска в Минске, произошла фиксация договоренностей. И был подписан не документ, не обязательство что-то исполнять, а протокол, фиксирующий, о чем стороны в четырех подгруппах поговорили и на чем ТКГ в итоге сошлась", – рассказал Резников.

Одной из таких договоренностей стало создание консультативного совета, отметил он. По словам министра, пока это "проект возможного решения ТКГ", его еще должны утвердить другие участники нормандского формата – Германия и Франция. Консультативный совет должен работать в рамках политической подгруппы и давать ей рекомендации по поводу правовых аспектов урегулирования конфликта на Донбассе, объяснил министр. Он сравнил деятельность консультативного совета с общественными советами, которые работают при многих ведомствах.

"Все государственные украинские органы имеют так называемые общественные советы. То есть украинское общество давно привыкло к тому, что активисты, представители общественных организаций, волонтеры создают так называемый общественный контроль и высказывают свои идеи, обсуждая те или иные темы, которые на повестке того или иного ведомства, министерства, администрации. Идея этого консультативного совета – считайте, это идея общественного совета, в котором будут представители гражданского общества, которые пользуются доверием (это очень важно) этого общества. Суть была в этом. Даже россияне на переговорах в Минске точно так же использовали этот термин – "представители гражданского общества". Не боевики, не госслужающие на публичной службе, не чьи-то там офицеры, которые пошли служить, – нет, речь идет о представителях гражданского общества", – сказал министр.

Он отметил, что в п. 11 Комплекса мер сказано, что правовые аспекты урегулирования конфликта на Донбассе (речь идет о внесении изменений в Конституцию Украину по поводу децентрализации и законе об особом статусе региона) нужно согласовать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Почему люди, которые потеряли возможность жить в мирной Украине и вынуждены были переехать сюда, не являются представителями ОРДЛО?

"Шесть лет почему-то считалось, что представителями ОРДЛО могут быть только приглашенные с не подконтрольной сегодня Украине территории. Возникает простой вопрос: почему только они? Почему люди, которые потеряли возможность жить в мирной Украине на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и вынуждены были переехать сюда, – это ВПЛ (внутренне перемещенные лица, по данным Министерства социальной политики, их в Украине более 1,4 млн. – "ГОРДОН"), бизнесмены, актеры, священники, парикмахеры, кто угодно, – не являются представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Кто сказал, что украинцы, живущие на подконтрольной территории Украины, но являющиеся выходцами оттуда, не вправе принимать участие в минском процессе? Очень даже вправе. Они должны сидеть за этим столом и обсуждать свою будущую жизнь на своих землях... Вот в чем идея создания этого консультативного совета – совещательного органа, который в рамках политической подгруппы, выполняя Комплекс мер, выполняя решение парижского саммита, даст свое мнение политической подгруппе, она, в свою очередь, – ТКГ, ТКГ – наверх. Все! Никакой крамолы, никакой "зради", – сказал Резников.

В консультативный совет, как рассказал министр, должны войти представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России. ОБСЕ будет заниматься модерацией.

"В консультативном совете будут представители ОРДЛО, живущие на нашей территории, представители этих территорий, живущие на неподконтрольной территории Украины. Но это глупость великая – думать, что там будут боевики. [Если так произойдет], тогда украинская делегация поднимется и скажет: "Мы с вами разговоры разговаривать не будем, вы не представители гражданского общества". Странно будет, если они какого-то такого туда привезут, потому что эта штука работать не будет. И у них задача – что будет гражданское общество, которое проживает в ОРДЛО, у них такая же задача", – подчеркнул министр.

Он считает, что таким образом украинская сторона добьется демонополизации присутствия в Минске представителей Донбасса с неподконтрольной территории.

"Демонополизация, потому что там должны появиться украинцы, проживавшие на этой территории до 2014 года и имеющие право, чтобы их голос был услышан", – сказал Резников.

Исходя из того, какой вопрос будет на повестке дня, в совете точно должны быть юристы, адвокаты, которые разбираются в праве

Он отказался назвать фамилии людей, которые могут войти в консультативный совет от украинской стороны, но отметил, что "это должны быть известные, узнаваемые люди, которые пользуются доверием и авторитетом в обществе".

"Потому что начнется дискуссия: так, а у него доверие в обществе 90% или 80%? Я сторонник того, что обсуждение сначала будет в команде, людям предложат быть готовыми представить эту часть украинской делегации... Но мне кажется, исходя из того, какой вопрос будет на повестке дня этого обсуждения (а это вопросы правового характера: каким быть закону об амнистии, какая модальность выборов), там точно должны быть юристы, адвокаты, которые разбираются в праве. Если речь об амнистии – значит, в уголовном праве, если речь о выборах – в избирательном", – сказал он.

Резников предполагает, что идею создания консультативного совета критиковали прежде всего из-за недоверия.

"Когда к власти пришел президент [Владимир] Зеленский – пришел неожиданный человек для всех. Потому что у него не было опыта в публичной службе, успешный опыт был совершенно в другом – в шоу-бизнесе. Он не был успешным в политике, он ею не занимался. Люди, которые с ним пришли (большинство!), тоже не имели опыта государственного управления. И это до сих пор вызывает у части общества сомнения с точки зрения компетенции. Это абсолютно логичная реакция. Мы же все – поколение сомневающихся скептиков, если не сказать "испуганных". Если у нас недостаточно информации, мы склонны выстраивать сценарии с негативным окрасом, с негативными последствиями. Вот в чем особенность нашего генотипа", – считает министр.

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Аудио: Дмитрий Гордон / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

Президент Украины Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.

11 марта 2020 года в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" завили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как РФ получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

13 марта под Офисом президента прошла акция протеста из-за создания консультативного совета. Участники держали плакаты "Вирус малоросса более смертельный, чем коронавирус", "Не распространяй вирус Кремля", "Нет переговорам с террористами" и др.