Интервью Бацман с Резниковым. Трансляция

Аудио: Дмитрий Гордон / YouTube

Резников родился в 1966 году во Львове. Окончил юридический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Был депутатом Киевсовета VI и VII созывов (2008–2015 годы). В 2014–2015 годах – заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета. На выборах в Киевсовет в октябре 2015 года баллотировался в одном из округов на Оболони, но проиграл. После выборов стал советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам реформы местного самоуправления, а в марте 2016 года занял должность заместителя главы КГГА. Кличко уволил его в сентябре 2018 года.

После ухода с госслужбы был партнером юридической компании "Астерс".

С 2019 года входит в политическую подгруппу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

С марта 2020 года – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.