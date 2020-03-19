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Аудио: Дмитрий Гордон / YouTube

Интервью Бацман с Резниковым. Трансляция

На YouTube-канале основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью главного редактора издания Алеси Бацман с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым. Программу записали сегодня по Skype, беседа продолжалась более двух часов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Резников родился в 1966 году во Львове. Окончил юридический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Был депутатом Киевсовета VI и VII созывов (2008–2015 годы). В 2014–2015 годах – заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета. На выборах в Киевсовет в октябре 2015 года баллотировался в одном из округов на Оболони, но проиграл. После выборов стал советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам реформы местного самоуправления, а в марте 2016 года занял должность заместителя главы КГГА. Кличко уволил его в сентябре 2018 года.

После ухода с госслужбы был партнером юридической компании "Астерс".

С 2019 года входит в политическую подгруппу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

С марта 2020 года – вице-премьер-министр Украины  министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Теги: Алексей Резников, Алеся Бацман
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