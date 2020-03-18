Корниенко о критике консультативного совета по Донбассу: Говорить о кризисе во фракции "Слуга народа" не приходится

Корниенко: В свете проблем, с которыми столкнулись наша страна и весь мир, внутренние дискуссии депутатов от "Слуги народа" не очень уместны Фото: Слуга Народу / Facebook

Позиция ряда нардепов от "Слуги народа", которые раскритиковали идею создания консультативного совета по Донбассу, не привела к кризису внутри этой парламентской фракции. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал замглавы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Ряд нардепов сделали заявления после переговоров в Минске. Эти заявления пойдут [руководителю Офиса президента Украины Андрею] Ермаку и в Офис президента. Там по данному поводу ведется работа, вопрос изучается. Говорить о каком-то кризисе в парламентской фракции "Слуга народа" не приходится. Журналисты уже полгода говорят о кризисе в нашей фракции, но мы пока исправно голосуем, и все нормально. А эта ситуация – рабочая. У ряда нардепов есть свое виденье внешней и частично внутренней политики. Вот они и хотят донести это виденье до президента и его офиса", – отметил Корниенко.

Он подчеркнул, что нардепы готовы в любой момент собраться на внеочередное заседание.

"В свете проблем, с которыми столкнулись сейчас наша страна и весь мир, какие-то внутренние дискуссии депутатов не очень уместны. Сейчас все объединились против эпидемии – и наша партия, и другие партии, представленные в парламенте. Парламент готов в любой момент собраться на внеочередное заседание. И на таких заседаниях мы прежде всего будем рассматривать насущные вопросы, связанные с эпидемией и экономикой. Другие темы, тот же рынок земли, будут обсуждаться, когда возобновятся пленарные заседания", – резюмировал Корниенко.

11 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" заявили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

В день появления заявления, в котором содержалась критика идеи создать консультативный совет с представителями ОРДЛО, 13 марта, его подписали 60 депутатов (всего во фракцию входит 248 депутатов). Позже несколько депутатов от "Слуги народа" удалили в Facebook свои обращения к главе государства.

В обращении к президенту подписанты предположили, что создание консультативного совета, в который на равных правах войдут представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, может противоречить действующему законодательству, в котором закреплен статус РФ как оккупанта. "Такой подход может поставить под сомнение продолжение санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает безопасностную составляющую конфликта", – говорилось в обращении. Депутаты призвали больше информировать их о переговорах с Россией.

После появления обращения, вечером 13 марта, Ермак провел на Банковой встречу с группой народных депутатов от "Слуги народа". После переговоров заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Евгения Кравчук написала пост, в котором признала, что из-за консультативного совета во фракции "возникли определенные недоразумения". По ее словам, во время встречи "все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксированы".

"Депутаты выразили опасения общества, и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил в том, что красные линии перейдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается", – заявила Кравчук.