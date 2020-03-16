Несколько депутатов от "Слуги народа" удалили в Facebook обращение к президенту с критикой консультативного совета по Донбассу

В день появления обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором содержалась критика идеи создать консультативный совет с представителями ОРДЛО, его подписали 60 депутатов от "Слуги народа". После переговоров с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком некоторые парламентарии удалили обращение или свои страницы в Facebook.

После переговоров с Ермаком некоторые депутаты от "Слуги народа" заявили, что "красные линии не перейдены" Фото: Слуга Народу / Facebook

Некоторые депутаты от "Слуги народа" удалили в Facebook обращение к президенту Украины по поводу переговоров с Россией и создания консультативного совета, который должен принимать участие в урегулировании ситуации на Донбассе.

На это 14 марта в Facebook обратил внимание бывший координатор движения "Чесно" Николай Выговский.

Посты удалили Андрей Боблях, Ольга Василевская-Смаглюк, Артем Ковалев, Владимир Тимофийчук, Галина Михайлюк и Игорь Фрис. Два депутата – Ирина Аллахвердиева и Дмитрий Черный – удалили свои страницы.

В день появления заявления, 13 марта, его подписали 60 депутатов (всего во фракцию входит 248 депутатов).

В обращении к президенту подписанты предположили, что создание консультативного совета, в который на равных правах войдут представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, может противоречить действующему законодательству, в котором закреплен статус РФ как оккупанта. "Такой подход может поставить под сомнение продолжение санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает безопасностную составляющую конфликта", – говорилось в обращении. Депутаты призвали больше информировать их о переговорах с Россией.

После появления обращения, вечером 13 марта, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел на Банковой встречу с группой народных депутатов от "Слуги народа". После переговоров заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Евгения Кравчук написала пост, в котором признала, что из-за консультативного совета во фракции "возникли определенные недоразумения". По ее словам, во время встречи "все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксированы".

"Депутаты выразили опасения общества, и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил в том, что красные линии перейдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается", – заявила Кравчук.

Несколько депутатов, которые опубликовали обращение, не удаляли его, но разместили уточнение позиции.

"Я сделал следующий вывод после встречи [с Ермаком] – красные линии не перейдены. Произошедшее – не признание статуса территорий, не исключение РФ из процесса как агрессора. Это поиск нового формата, шанс для усиления наших позиций, а не наоборот", – написал в Facebook Андрей Мотовиловец.

Фрис разместил новый пост. Он объяснил это тем, что "привык всегда писать все своими словами". В посте депутат уже не обращался к президенту, как это было в коллективном заявлении. Он указал, что любые переговоры нужно вести исключительно с РФ и ее представителями и что не нужно легитимизировать представителей оккупированных территорий. По его мнению, окончательные решения по поводу договоренностей с Россией должны быть согласованы и одобрены обществом и парламентом.

Татьяна Цыба написала после переговоров, что разговор с Ермаком был долгим и откровенным.

"Он объяснил логику и стратегию своих действий в Минске. "Зрада" ли это? Верю, что нет. Но не могу не присоединиться к обеспокоенности коллег по фракции из-за большой опасности того, что Россия попытается использовать это в свою пользу", – отметила она.

11 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" заявили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. "Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", – заявил глава государства.