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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бундестаге раскритиковали создание консультативного совета с ОРДЛО

Депутаты фракции "Зеленых" в Бундестаге уверены, что создание консультативного совета с участием так называемых лидеров отдельных районов Донецкой и Луганской областей приведет к уничтожению Минских соглашений.

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Сарразин: Создание консультативного органа с участием так называемых лидеров ОРДЛО не несет пользы для переговоров
Сарразин: Создание консультативного органа с участием так называемых лидеров ОРДЛО не несет пользы для переговоров
Фото: therealsarrazin / Instagram

Фракция немецкого Бундестага "Союз 90/Зеленые" раскритиковала создание консультативного совета с привлечением представителей ОРДЛО в составе политической подгруппы трехсторонней контактной группы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте фракции в понедельник, 16 марта.

"То, что, на первый взгляд, звучит как долгожданная новая динамика в минском процессе, на самом деле является дальнейшим разрушением Минских соглашений. Из-за равного статуса украинских представителей и представителей оккупированных территорий консультативный совет политически крайне сомнителен", – говорится в заявлении.

Представители "Зеленых" уверены, что этот орган выполняет основное требование России, чтобы Украина вступила в прямые переговоры с так называемым правительством оккупированных территорий.

"Создание консультативного органа с участием так называемых лидеров ОРДЛО не несет пользы для переговоров. Все знают, что эти полевые командиры являются и останутся марионетками Кремля", – уверен член фракции "Зеленых" Мануэль Сарразин.

11 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" заявили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта". 

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

Теги: Россия, Германия, Минские соглашения, Бундестаг, война в Украине, ОРДЛО
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