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Резников заявил, что не стоит путать ОРДЛО с "ЛНР" и "ДНР"

Представители ОРДЛО в качестве приглашенных присутствуют на заседании трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе, с ними так или иначе уже ведутся переговоры, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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Резников: Мне не нравятся Минские соглашения как юристу, однако мы имеем то, что имеем
Резников: Мне не нравятся Минские соглашения как юристу, однако мы имеем то, что имеем
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера" вечером 13 марта заявил, что вопрос об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации и выборов на Донбассе должен согласовываться в том числе с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Видео обнародовал YouTube-канал Shuster online.

Резников подчеркнул, что не стоит путать представителей оккупированных территорий с боевиками террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Он напомнил, что ОРДЛО – юридическое название оккупированных территорий Донбасса, указанное в Минских договоренностях, а "ЛНР" и "ДНР" в украинских судах признаны террористическими организациями. 

Министр отметил, что представители ОРДЛО в качестве приглашенных присутствуют на заседании трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе, он подчеркнул, что с ними так или иначе уже ведутся переговоры.

"Мне не нравятся Минские соглашения как юристу, однако мы имеем то, что имеем. Они были заключены в тот момент, когда других вариантов у Украины не было. Это была судьба тогдашнего президента страны и членов его команды. Потому что в тот момент мы каждый день теряли 40 человек на фронте. Это была тяжелая ответственность – подписать эти соглашения", – отметил Резников.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

11 марта 2020 года в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" завили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта". 

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита "Нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, Алексей Резников, Минские соглашения, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Свобода слова Савика Шустера
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