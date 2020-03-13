Ермак о своем визите в Минск на переговоры по Донбассу: Решил лично приехать и проверить, что там происходит

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, на встречу в Минске он приглашал представителей Франции, Германии и России, но приехал только замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Ермак отметил, что в Минске был не как представитель ТКГ Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак заявил, что по собственной инициативе ездил в Минск на переговоры по ситуации на Донбассе. Об этом он заявил 13 марта в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Это была минская встреча трехсторонней контактной группы, и я там был не как представитель ТКГ, и [замглавы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий] Козак там был не как представитель ТКГ. Я решил туда поехать, потому что на протяжении трех месяцев, к сожалению, не происходило практически ничего", – сказал Ермак.

По его словам, не было выполнено многое из того, о чем договорились в Париже в декабре 2019 года Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

"Поэтому я решил лично приехать и проверить, что там происходит. Отправил такое приглашение нашим коллегам – французам, немцам и россиянам. К сожалению, в связи с коронавирусом сначала французы подтвердили это, но потом отказались. Так же произошло с немцами, и приехал только Козак", – объяснил глава ОПУ.

Он отметил, что в Минске убедился, что "нет никаких тенденций к развитию" ситуации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.

11 марта 2020 года в Минске состоялось очередное заседание ТКГ, в котором приняли участие Ермак и Козак. По результатам встречи, по информации ОПУ, стороны достигли ряд договоренностей, в том числе по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, а также о создании консультативного совета.