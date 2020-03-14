Есть планы и желание, чтобы был создан консультационный совет по Донбассу – Ермак

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в случае создания в Минске консультационного совета в него должны войти жители Донбасса, не связанные с вооруженным конфликтом.

11 марта в Минске на переговорах по Донбассу не создавали консультационный совет с участием представителей ОРДЛО, это только декларация. Об этом глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак заявил 13 марта в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Что произошло в Минске, что записано в протоколе? Протокол не является юридическим документом, обязательным сегодня к исполнению. Поэтому сегодня есть планы и есть желание, чтобы этот консультационный совет был создан. Но для этого должен быть подписан соответствующий документ. На сегодня это только декларация. Если это будет – это может состояться 25 числа, если состоится следующая встреча в Минске", – сказал он.

По словам главы ОПУ, в Минских соглашениях есть "четкое условие", что Украина должна согласовать три документа с "представителями территорий", но не уточняется, о ком идет речь.

Ермак подчеркнул, что украинская власть "не собиралась и не собирается" говорить с представителями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", которые шесть лет присутствовали на переговорах в Минске, не являясь при этом участниками трехсторонней контактной группы.

Он отметил, что это не могут быть люди, связанные с вооруженным конфликтом.

"Мы сегодня говорим, что мы считаем, что "представителями территории" отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины должны быть как люди с оккупированных территорий, так и люди с территории, которая контролируется сегодня правительством Украины", – объяснил Ермак.

13 марта ZN.UA опубликовало документ, согласно которому в Минске были подписаны договоренности о создании консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса.

Ожидается, что решение о создании консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, накануне сообщила пресс-служба офиса украинского президента.