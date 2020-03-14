Власть подает капитуляцию как образ мира – Порошенко о создании консультативного совета

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает, что согласие украинских представителей на создание консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы с участием боевиков можно расценивать как государственную измену.

Порошенко потребовал от Зеленского объяснить, были ли уполномочены представители Украины в контактной группе подписывать протокол о создании консультативного совета Фото: EPA

Согласившись на создание консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы украинская власть "снимает с РФ ответственность за агрессию" против Украины. Такое мнение выразил в Twitter пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Новая украинская власть готова одним росчерком пера перечеркнуть [усилия предыдущей команды]. Расписаться в собственной несостоятельности и некомпетентности. Взять на вооружение тезисы российской пропаганды о так называемом внутреннем конфликте. Снять с РФ ответственность за агрессию против нашей страны. Новая украинская власть готова собственными руками предоставить правосубъектность незаконным квазиобразованиям на оккупированном Донбассе, представляющим российскую оккупационную власть. Навязать обществу искусственные платформы примирения. Продать народу капитуляцию как образ мира", – заявил Порошенко.

Однак, нова українська влада готова одним розчерком пера перекреслити все це. Розписатися у власній неспроможності і некомпетентності. Взяти на озброєння тези російської пропаганди про так званий «внутрішній конфлікт». Зняти з РФ відповідальність за агресію проти нашої держави. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 14, 2020

Он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "немедленно предоставить исчерпывающую информацию, на основании каких директив руководитель офиса [Андрей Ермак] ставил подпись под протоколом заседания трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года".

Створення будь-яких консультативних рад з російськими маріонетками – це саме шлях до повзучої капітуляції. Все зрозумілішою стає причина заяв щодо відмови від курсу на членство в НАТО і відновлення водопостачання до окупованого Криму. Бо цього хоче Кремль. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 14, 2020

"Если речь идет о самодеятельности, то [требуем] его немедленной отставки. Мы требуем от Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины безотлагательно открыть уголовное производство по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и злоупотребления властью", – заключил он.

11 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" завили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита "Нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".