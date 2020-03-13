Вятрович обратился в СБУ из заявлением о госизмене Кучмы и Ермака

По данным СМИ, в Минске были подписаны договоренности о создании консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР". Депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович заявил, что подписание этого документа свидетельствует о поддержке государства-агрессора России.

Вятрович уверен, что подписание документа способствует трактовке войны с Россией и оккупации как внутреннего конфликта Фото: Ігор Коцюбинський / Facebook

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович обратился Службу безопасности, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований с требованием открыть производство против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы. Об этом Вятрович сообщил в Facebook.

По его мнению, подписание Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа о создании консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы, в который войдут представители оккупационной администрации ОРДЛО, является государственной изменой, противоречит Конституции и законодательству и свидетельствует о поддержке государства-агрессора России.

Вятрович также отметил, что подписание документа способствует трактовке войны с Россией и оккупации как внутреннего конфликта.

Депутат добавил, что действия Ермака и Кучмы подпадают под ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

13 марта ZN.UA опубликовало документ, согласно которому в Минске были подписаны договоренности о создании консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса.

Ожидается, что решение о создании консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, накануне сообщила пресс-служба офиса украинского президента.