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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вятрович обратился в СБУ из заявлением о госизмене Кучмы и Ермака

По данным СМИ, в Минске были подписаны договоренности о создании консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР". Депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович заявил, что подписание этого документа свидетельствует о поддержке государства-агрессора России.

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Вятрович уверен, что подписание документа способствует трактовке войны с Россией и оккупации как внутреннего конфликта
Вятрович уверен, что подписание документа способствует трактовке войны с Россией и оккупации как внутреннего конфликта
Фото: Ігор Коцюбинський / Facebook

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович обратился Службу безопасности, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований с требованием открыть производство против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы. Об этом Вятрович сообщил в Facebook.

По его мнению, подписание Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа о создании консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы, в который войдут представители оккупационной администрации ОРДЛО, является государственной изменой, противоречит Конституции и законодательству и свидетельствует о поддержке государства-агрессора России.

Вятрович также отметил, что подписание документа способствует трактовке войны с Россией и оккупации как внутреннего конфликта.

Депутат добавил, что действия Ермака и Кучмы подпадают под ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10216482987606703

13 марта ZN.UA опубликовало документ, согласно которому в Минске были подписаны договоренности о создании консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. 

Ожидается, что решение о создании консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, накануне сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. "Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", – заявил он. 

Теги: Леонид Кучма, Владимир Вятрович, Донбасс, Минск, война в Украине, ЛДНР, Андрей Ермак
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