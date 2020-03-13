Вятрович обратился в СБУ из заявлением о госизмене Кучмы и Ермака

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович обратился Службу безопасности, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований с требованием открыть производство против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы. Об этом Вятрович сообщил в Facebook.
По его мнению, подписание Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа о создании консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы, в который войдут представители оккупационной администрации ОРДЛО, является государственной изменой, противоречит Конституции и законодательству и свидетельствует о поддержке государства-агрессора России.
Вятрович также отметил, что подписание документа способствует трактовке войны с Россией и оккупации как внутреннего конфликта.
Депутат добавил, что действия Ермака и Кучмы подпадают под ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
13 марта ZN.UA опубликовало документ, согласно которому в Минске были подписаны договоренности о создании консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса.
Ожидается, что решение о создании консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.
О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, накануне сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.
На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.
В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. "Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", – заявил он.