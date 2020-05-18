СБУ выдала Грузии одного из главарей ИГИЛ

Украина выдала правоохранительным органам Грузии одного из бывших главарей террористической группировки "Исламское государство", гражданина Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани. Об этом 18 мая сообщил официальный сайт украинской спецслужбы.
В СБУ подчеркнули, что Шишани, входивший "в руководящее звено ИГИЛ", находился в международном розыске по линии Интерпола.
По данным правоохранителей, с 2012 года гражданин Грузии занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в сирийской провинции Латакия, а в 2013 году получил "повышение" до заместителя военного амира Абу Умар аш-Шишани.
В 2016 году, когда аш-Шишани убили, Аль Бара Шишани выехал в Турцию, где продолжил координировать террористов.
Летом 2018 года грузин незаконно прибыл в Украину по поддельному паспорту. В ноябре 2019 года он был задержан сотрудниками СБУ и арестован.