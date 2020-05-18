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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ выдала Грузии одного из главарей ИГИЛ

Гражданин Грузии, один из главарей террористической группировки "Исламское государство" по прозвищу Аль Бара Шишани был задержан в Украине в ноябре 2019 года.

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Бывшего боевика ИГИЛ передали грузинским властям
Бывшего боевика ИГИЛ передали грузинским властям
Фото: ssu.gov.ua

Украина выдала правоохранительным органам Грузии одного из бывших главарей террористической группировки "Исламское государство", гражданина Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани. Об этом 18 мая сообщил официальный сайт украинской спецслужбы.

В СБУ подчеркнули, что Шишани, входивший "в руководящее звено ИГИЛ", находился в международном розыске по линии Интерпола.

По данным правоохранителей, с 2012 года гражданин Грузии занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в сирийской провинции Латакия, а в 2013 году получил "повышение" до заместителя военного амира Абу Умар аш-Шишани.

В 2016 году, когда аш-Шишани убили, Аль Бара Шишани выехал в Турцию, где продолжил координировать террористов.

Летом 2018 года грузин незаконно прибыл в Украину по поддельному паспорту. В ноябре 2019 года он был задержан сотрудниками СБУ и арестован.

Теги: СБУ, Украина, Грузия, Сирия, Исламское государство, Латакия, ИГИЛ
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