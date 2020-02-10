В сирийском лагере, где удерживаются семьи боевиков ИГИЛ, находится более 20 украинок со своими детьми

Жены боевиков ИГИЛ из Украины, которые находятся в лагере беженцев Аль-Хоул в Сирии, просят украинские власти вернуть их на родину. Всего там удерживается 21 украинка и 54 ребенка, рожденных ими от боевиков.

Среди тех, кто находится в лагере – украинки из Луганска, Черкасс, Кременчуга Полтавской области со своими детьми Скриншот: ТСН / YouTube

В лагере беженцев Аль-Хоул в Сирии, где удерживаются семьи убитых или пленных боевиков ИГИЛ, проживает более 20 украинок со своими детьми. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лагерь, в котором удерживают около 70 тыс. женщин и детей, охраняют около 400 охранников.

"Здесь нет школ и магазинов, интернета и телефона, не хватает медицинской помощи и элементарных лекарств и воды. За год в этом лагере умерли более 400 малышей. Так дети расплачиваются за преступления своих родителей и ошибки матерей", – говорится в сюжете журналиста Андрея Цаплиенко.

Лагерь для иностранок разделен на две части: женщины, которые живут в большем секторе, построили радикальный исламский матриархат, где действуют строгие порядки. Они не отреклись от своих взглядов и не скрывают, что ждут возвращения ИГИЛ, рассказывает Цаплиенко.

Журналист пообщался с украинками – женами террористов. Многие из них говорили, что, уезжая за мужем, не знали, куда едут. Однако все они хотят вернуться на родину.

Большинство из них не сохранили украинские документы.

Среди тех, кто находится в лагере, украинки из Луганска, Черкасс, Кременчуга Полтавской области. Одна из них говорит, что ее маленький сын – инвалид. Он получил сквозное ранение в ногу.

"Они и до сих пор культивируют идеи "Исламского государства". Более того, они готовят и себя, и своих детей к войне против неверных. Против нас с вами. Здесь регулярно убивают женщин, которые жалеют, что присоединились к ИГИЛ, и теперь хотят вернуться домой. Так, некоторые страны готовы забрать из лагеря только детей, а женщин, их мам, оставить здесь", – рассказал о радикальной части лагеря украинскому журналисту Бадран Джия Курд, политический представитель курдов.

"Я четко осознаю: оставить за забором чумазых малышей означает вырастить целое поколение, исполненное ненависти к внешнему миру, которое однажды пополнит армию террористов. Поэтому, может, мы спасем не только их, но и себя", – заявил Цаплиенко. По его мнению, Украина должна помочь своим гражданам вернуться на родину.

ВИДЕО