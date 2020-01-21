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Новым главарем ИГИЛ стал туркмен аль-Салби – СМИ

Новый главарарь ИГИЛ Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби является одним из немногих не арабов в руководстве группировки. Он – один из основателей террористической группы и идеолог геноцида иракского меньшинства езидов.

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Аль-Салби может скрываться в районе Мосула
Аль-Салби может скрываться в районе Мосула
Фото: ЕРА

Новым главарем "Исламского государства" стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, об этом со ссылкой на представителей двух разведывательных служб 20 января сообщило издание The Guardian.

Аль-Салби является одним из основателей террористической группы и идеологом геноцида иракского меньшинства – езидов.

По данным издания, аль-Салби был назначен главарем ИГИЛ спустя несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 года. Человек, которого террористы тогда назвали потенциальной заменой аль-Багдади – Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураиши – не прошел утверждение другими главарями группировки, пишет издание.

The Guardian пишет, что аль-Салби может носить имя Хаджи Абдулла аль-Афари или Абдулла Кардаш, однако иракские чиновники говорят, что боевик ИГИЛ с таким именем погиб два года назад.

Аль-Салби считается одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ. Он родился в туркменской семье в иракском городе Таль-Афар, является одним из немногих не арабов в руководстве группировки.

Новый главарь ИГИЛ получил степень по шариатскому праву в Мосульском университете. В 2004 году его задерживали американские военные в Ираке. Именно там он познакомился с аль-Багдади.

Сотрудники разведки мало что знают о местонахождении аль-Салби, но предполагают, что он вряд ли поехал за аль-Багдади в Идлиб, и, вероятно, остается в одном из населенных пунктов в районе Мосула.

В Ираке говорят, что в настоящее время боевики ИГИЛ совершают около 60 атак в месяц на представителей сил безопасности страны.

27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию лидера ИГИЛ аль-Багдади. Операцию в Сирии провели американские военные. Трамп заявил, что аль-Багдади "умер как собака". По словам главы Белого дома, он "трусливо убегал" и взорвал пояс смертника. Трамп добавил, что вместе с аль-Багдади погибли трое его детей, а также соратники. На месте ликвидации аль-Багдади обнаружили тела семи человек, в том числе одного ребенка, сообщило агентство Anadolu.

Теги: разведка, геноцид, боевики, ИГИЛ, Абдулла Кардаш
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