Ирак не соглашался на возобновление операции против ИГИЛ

Вооруженные силы Ирака не получали указания от властей по поводу возобновления операции США против террористов.

Иракские военнослужащие не получили распоряжения об операции с США Фото: ЕРА

Власти Ирака не давали разрешения на возобновление военной операции США на территории страны против террористов группировки "Исламское государство". Об этом сообщает в Twitter SkyNews Arabia со ссылкой на пресс-секретаря главнокомандующего вооруженными силами Ирака.

По его словам, военные не получали от властей указания по поводу проведения операции.

15 января американские чиновники сообщали о возобновлении совместной операции с Ираком.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В тот же день коалиция во главе с американцами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ в Ираке.

6 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США покидать Ирак не намерены.