Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Ираке застрелили журналиста и оператора

Убитые Ахмен Абдель Самад и Сафаа Гали активно критиковали иракских правоохранителей за применение силы против демонстрантов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за убийства журналиста и оператора в Ираке прошли протесты
Из-за убийства журналиста и оператора в Ираке прошли протесты
Фото: ЕРА

В Ираке 10 января были убиты журналист Dilja TV Ахмен Абдель Самад и оператор Сафаа Гали. Их застрелили в городе Басра в их машине, сообщает Daily Mail.

Самад погиб на месте, а Гали скончался в больнице. Погибшие были известны своей критикой иракских правоохранителей за применение силы против демонстрантов.

11 января в Басре прошли акции протеста в связи с произошедшим.

Посольство США в Багдаде в Twitter осудило "трусливое" убийство мужчин.

"Длительные убийства, похищения людей, погони и запугивания со стороны вооруженных группировок в отношении представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными", – говорится в документе.

В заявлении посольство призвало правительство Ирака защищать журналистов, право на свободу выражения мнений и обеспечивать осуществление активистами демократических прав без страха репрессий.

Теги: Ирак, убийство, протесты, правительство, похищение, посольство США, репрессии, правоохранители, журналисты, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Тина Кароль показала фигуру в черном боди
Тина Кароль показала фигуру в черном боди
Названы номинанты на премию "Оскар 2020"
Названы номинанты на премию "Оскар 2020"
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
Муж беременной plus size модели Грэм разрисовал ей живот
Муж беременной plus size модели Грэм разрисовал ей живот
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS