В Ираке застрелили журналиста и оператора

Убитые Ахмен Абдель Самад и Сафаа Гали активно критиковали иракских правоохранителей за применение силы против демонстрантов.

Из-за убийства журналиста и оператора в Ираке прошли протесты Фото: ЕРА

В Ираке 10 января были убиты журналист Dilja TV Ахмен Абдель Самад и оператор Сафаа Гали. Их застрелили в городе Басра в их машине, сообщает Daily Mail.

Самад погиб на месте, а Гали скончался в больнице. Погибшие были известны своей критикой иракских правоохранителей за применение силы против демонстрантов.

11 января в Басре прошли акции протеста в связи с произошедшим.

Посольство США в Багдаде в Twitter осудило "трусливое" убийство мужчин.

"Длительные убийства, похищения людей, погони и запугивания со стороны вооруженных группировок в отношении представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными", – говорится в документе.

В заявлении посольство призвало правительство Ирака защищать журналистов, право на свободу выражения мнений и обеспечивать осуществление активистами демократических прав без страха репрессий.