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Военная база с американцами в Ираке подверглась обстрелу – СМИ

По данным Al Arabiya, на военную базу Таджи неподалеку от Багдада упало пять ракет, выпущенных из реактивной установки "Катюша".

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О пострадавших в результате атаки на базу Таджи не сообщается
О пострадавших в результате атаки на базу Таджи не сообщается
Фото: ЕРА (архив)

14 января подверглась обстрелу военная база Таджи, которая находится примерно в 30 км к северу от столицы Ирака Багдада. Об этом, ссылаясь на данные иракских правоохранителей, сообщил канал Al Arabiya

По данным телеканала, на базу, которую используют американские военные, упало пять ракет "Катюша". О пострадавших и жертвах не сообщается. 

Позже информацию об ударе подтвердили в армии Ирака, сообщило агентство Reuters. За нападение пока не взяла на себя ответственность ни одна из террористических группировок. 

По данным Reuters, 12 января была обстреляна авиабаза Балад на севере Ирака, на которой есть американский персонал. Было выпущено восемь ракет из реактивной установки "Катюша". Большинство из них попали на взлетно-посадочную полосу. Ранения получили четыре гражданина Ирака, двое из которых, по данным агентства, – офицеры.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Это было ответом Тегерана на убийство американскими военными в международном аэропорту Багдада командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

Теги: Ирак, военные, нападение, Багдад, военная база, обстрелы, ракеты
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