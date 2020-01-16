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Американские и иракские военные возобновили совместные операции против ИГИЛ

В Ираке военные США планируют возобновить подготовку иракских вооруженных сил.

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Совместных операций пока не так много, как прежде
Совместных операций пока не так много, как прежде
Фото: ЕРА

Военные США возобновляют совместные операции с Ираком против боевиков террористической организации ИГИЛ и работают над тем, чтобы вскоре возобновить подготовку иракских вооруженных сил. Об этом 15 января написало агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Совместные операции уже начались, но их пока не так много, как прежде. По словам собеседника агентства, детали возобновления подготовки иракских сил прорабатываются, однако скоро процесс может завершиться.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны

В тот же день коалиция во главе с американцами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ в Ираке.

6 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США покидать Ирак не намерены.

Теги: США, Ирак, военные, ИГИЛ
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