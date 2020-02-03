Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение в Лондоне

Нападение на прохожих в Лондоне 2 февраля было совершено бойцом ИГИЛ в ответ на призывы совершать атаки против "Исламского государства" со стороны стран коалиции, заявили террористы.

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за атаку, совершенную в Лондоне накануне. Об этом говорится в сообщении на сайте проекта SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов.

"Мужчина, совершивший теракт на юге Лондона – боец "Исламского государства". Он совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции", – говорится в сообщении.

2 февраля в южном районе Лондона Стретем мужчина напал с ножом на прохожих, после чего его застрелили полицейские. Также пострадали три человека: двое от ударов ножом и один, предположительно, порезался стеклом, разбитым пулями полицейских.

Полиция рассматривала инцидент как террористический акт. У погибшего обнаружили муляж взрывного устройства.

Судеш Амман, который был убит полицией, в конце 2018 года получил больше трех лет тюрьмы за распространение террористической литературы.