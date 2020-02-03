Мужчина, напавший на прохожих в Лондоне, недавно освободился из тюрьмы. Его осудили за терроризм – СМИ

Судеш Амман, который 2 февраля напал с ножом на прохожих в Лондоне и был убит полицией, в конце 2018 года получил больше трех лет тюрьмы за распространение террористической литературы, отмечает ВВС.

Мужчина, который 2 февраля напал с ножом на прохожих на юге Лондона, – 20-летний Судеш Амман. Об этом сообщает ВВС.

В конце 2018 года Аммана приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за распространение террористической литературы. Репортер BBC Даниэль Де Симоне рассказал, что во время вынесения приговора обвиняемый улыбался. Аммана также подозревали в подготовке террористической атаки.

Из тюрьмы его освободили досрочно около недели назад.

ВВС отмечает, что во время нападения в Лондоне Амман находился "под активным полицейским наблюдением", однако это не помешало ему устроить атаку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже анонсировал "фундаментальные изменения" в работе с лицами, которые были осуждены за связанные с терроризмом преступления.

2 февраля в южном районе Лондона Стретем мужчина напал с ножом на прохожих, после чего его застрелили полицейские. Также пострадали три человека: двое от ударов ножом и один, предположительно, порезался стеклом, разбитым пулями полицейских.

Полиция рассматривала инцидент как террористический акт. У погибшего обнаружили муляж взрывного устройства.