В Бельгии полиция стреляла в вооруженную ножом женщину – СМИ

По данным Het Laatste Nieuws, полиция бельгийского города Гент открыла огонь по женщине, которая нанесла ножевые ранения двум гражданам.

2 февраля в бельгийском городе Гент женщина "с темным цветом кожи" напала с ножом на двух граждан. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Het Laatste Nieuws.

Полицейские из находящегося поблизости патруля нейтрализовали ее, выстрелив в руку.

Двое пострадавших были отправлены в больницу. По данным издания, их жизни угрозы нет. Один из пострадавших якобы ранен в живот.

Полиция также задержала предполагаемого сообщника нападавшей.

Прокуратура Восточной Фландрии подтвердила только факт инцидента. Событие расследуется.

2 февраля нападение с ножом произошло также на юге Лондона. По последним данным полиции, пострадавших трое, нападавший мужчина был застрелен.