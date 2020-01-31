Ирак и возглавляемая США коалиция возобновили операции против ИГИЛ

Коалиция, которая сражается с боевиками ИГИЛ в Ираке, 5 января приостановила большую часть своих операций после решения иракского парламента о выводе всех иностранных войск из страны. 30 января иракские военные сообщили о том, что операции против ИГИЛ возобновились.

Иракские и американские военные снова совместно воюют против ИГИЛ Фото: ЕРА

Военные силы Ирака возобновили совместные операции против боевиков ИГИЛ с возглавляемой США международной коалицией. Об этом 30 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иракских военных.

В документе говорится, что военнослужащие Ирана и США приняли решение использовать время до установления новых отношений и возобновить операции.

Какие именно ожидаются изменения в отношениях, не сообщается.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В тот же день коалиция во главе с американцами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ в Ираке.

6 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США покидать Ирак не намерены.