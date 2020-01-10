Глава МИД Ирана сравнил США с ИГИЛ

США угрожают "опустошить" культурное наследие тысячелетней цивилизации Ирана, заявил глава МИД исламской страны Джавад Зариф. По его словам, США ведут себя как ИГИЛ.

Зариф не смог попасть на заседание Совбеза ООН в США Фото: ЕРА

В отношении культурного наследия Ирана Соединенные Штаты ведут себя, как террористическая организация "Исламское государство". Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, чье заявление на заседании Совета Безопасности ООН зачитал представитель Ирана Маджид Тахте Раванчи, сообщает IRNA.

Джавад отметил, что США угрожают "опустошить" культурное наследие тысячелетней цивилизации Ирана.

Он также назвал "трусливым актом" убийство "героев, борющихся с ИГИЛ". Видимо, дипломат имел в виду смерть иранского генерала Касема Сулеймани.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились после того, как в ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате чего погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган сообщил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Трамп в случае атаки грозил нанести 52 удара по целям в Иране, в том числе тем, которые "являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры".

В ответ министр информационных технологий Ирана Мухаммед Джавад Азари Джахроми назвал Трампа террористом в костюме. "Скоро он узнает, что никогда не сможет победить великую иранскую нацию и культуру", – заявил Джахроми.

6 января глава ЮНЕСКО Одри Азуле выразила надежду, что в результате конфликта США и Ирана памятники культурного наследия разрушены не будут, так как обе страны ратифицировали конвенции, которые защищают культурные ценности.

В Иране находится 24 памятника, которые входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых город Бам и его культурные ландшафты, древний город Персеполь, археологический объект Бисотун, армянские монастырские комплексы Ирана, пустыня Лут, мечеть Джами в Исфахане и другие.

Зариф должен был принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 января, но на фоне эскалации напряженности между США и Ираном ему отказали в визе, сообщал Reuters. 31 июля 2019 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США внесло Зарифа в санкционный список.