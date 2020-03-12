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В Киеве задержали участника международной террористической организации ИГИЛ

Участник международной террористической организации "Исламское государство" нелегально прибыл в Украину, чтобы скрыться от уголовной ответственности, рассказали в СБУ.

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Мужчину задержали на одной из улиц Киева
Мужчину задержали на одной из улиц Киева
Фото: ssu.gov.ua

В Киеве задержали участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске. Об этом 11 марта проинформировал пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Иностранец нелегально прибыл в Украину для избегания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях ИГИЛ. На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", – рассказали в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что мужчину задержали на одной из улиц Киева. Сейчас он находится под стражей.

Правоохранители готовят его к экстрадиции.

Теги: СБУ, Украина, розыск, террористы, Исламское государство, экстрадиция, правоохранители, ИГИЛ
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