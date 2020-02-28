СБУ подозревает чиновников "Укрзалізниці" в незаконной добыче гранита

Своими действиями злоумышленники нанесли окружающей среде ущерб на сумму более 1,3 млрд грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Житомирской области незаконную добычу более 500 тыс. м³ гранита. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, сделку в течение 2017–2018 годов осуществляли должностные лица одного из филиалов "Укрзалізниці". Чиновники, ответственные за контроль за выполнением правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита.

По данным СБУ, злоумышленники добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 га. Гранит они реализовывали частным структурам.

Своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на сумму более 1,3 млрд грн. Добыча, в частности, осуществлялась с применением взрывоопасных технических средств.

Бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзалізниця" сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр).