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26 февраля, 2020
 
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"Новый канал" судится с СБУ из-за "невъездной" российской актрисы Варнавы

Подготовительное заседание суда по рассмотрению иска "Нового канала" к СБУ об отмене запрета на въезд в Украину российской телеведущей Екатерине Варнавы состоится 24 марта 2020 года.

С 2017 года российской актрисе Варнаве запрещен въезд в Украину
С 2017 года российской актрисе Варнаве запрещен въезд в Украину
Фото: Ekaterina Varnava / Facebook

"Новый канал" обратился в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с иском к Службе безопасности Украины и Министерству культуры, в котором требует исключить российскую актрису Екатерину Варнаву из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Информация об этом опубликована 26 февраля на официальном сайте ОАСК.

Исковое заявление "Нового канала" также включает в себя требование признать действия СБУ и Минкульта по внесению "гражданки Российской Федерации" Варнавы в список лиц, пребывание которых в Украине представляет угрозу национальной безопасности, противоправными.

Рассмотрение искового заявления запланировано на 24 марта. "Дело будет рассматриваться согласно правилам общего искового производства", – сообщает пресс-служба ОАСК.

Российская актриса, участница Comedy Woman Екатерина Варнава до мая 2017 года была ведущей трех сезонов передачи "Хто зверху?" на "Новом канале" – на съемочной площадке актриса работала вместе с украинским шоуменом Сергеем Притулой. Также актриса вела на "Новом канале" шоу "Суперинтуиция".

В 2017 году СБУ запретила Варнаве въезд в Украину – запрет действителен до 2022 года. Поводом для запрета послужили выступления Варнавы в составе группы Comedy Woman в оккупированном Крыму в 2016 году. В восьмом сезоне "невъездную" Варнаву на съемках передачи "Хто зверху?" заменила украинская телеведущая Леся Никитюк.

21 марта 2019 года Варнава была занесена Министерством культуры в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории Украины фильм "Восемь первых свиданий", снятый в 2012 году с участием Варнавы.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Украина, кино, Сергей Притула, Екатерина Варнава, Леся Никитюк
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