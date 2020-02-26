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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве задержали четырех человек, которые за $1,65 млн и $3 млн обещали помочь с назначением главой ОГА – СБУ

Киевскому бизнесмену мошенники, ссылаясь на связи в Офисе президента и Кабинете Министров, обещали за вознаграждение помочь возглавить Житомирскую либо Николаевскую облгосадминистрацию, сообщила Служба безопасности Украины.

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Трех фигурантов дела задержали при передаче им первого транша в размере $550 тыс.
Трех фигурантов дела задержали при передаче им первого транша в размере $550 тыс.
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве четырех мошенников, которые требовали деньги за содействие в назначении на высокие должности в органах государственной власти.

Как сообщается на сайте СБУ, в состав первой группы входило три человека.

По предварительной информации следователей, они рассказывали столичному бизнесмену о связях в Кабинете Министров и Офисе президента и пытались получить от него $1,65 млн за помощь в его назначении главой Житомирской областной государственной администрации. 

Трех фигурантов дела задержали при передаче им первого транша в размере $550 тыс. Задержание состоялось 25 февраля, уточнил Офис генпрокурора.

В ходе досудебного следствия сотрудники СБУ получили информацию, что этому же бизнесмену похожее предложение сделал еще один мужчина, который представился военным генералом в отставке.

Он рассказывал о связях с президентом и премьером и обещал за $3 млн помочь возглавить Николаевскую облгосадминистрацию. Мужчину задержали при получении им вознаграждения в размере $350 тыс. 

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, полиция, мошенничество, задержание, Николаевская ОГА, Офис генпрокурора, Житомирская ОГА
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