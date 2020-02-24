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СБУ во Львовской области задержала участников группировки, причастной к похищениям, нападениям и заказным убийствам

Бизнесмен одной из европейских стран подыскивал исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером, гражданином Украины, за якобы невозвращенный долг. По версии следствия, иностранец вышел на организованную группировку из Львовской области и заказал "выбить" из экс-компаньона $10 тыс. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов группировки.

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Двух активных участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче
Двух активных участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области задержали участников организованной группировки, которые подозреваются в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах страны и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в группировку входят судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления представители местного криминалитета. Деятельность организации координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что бизнесмен из одной из европейских стран подыскивает исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером, гражданином Украины, за якобы невозвращенный долг. По версии следствия, через связи в криминальных кругах своей страны иностранец вышел на организованную группировку из Львовской области и заказал "выбить" из экс-компаньона $10 тыс. Украинский предприниматель обратился в СБУ", – говорится в сообщении.

Двух активных участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче во время получения второй части "несуществующего долга" в размере $2 тыс.

В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное и холодное оружие, которым, вероятно, пользовались злоумышленники. Кроме того, правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнинговую "ферму". 

Открыто производство по статье Уголовного кодекса Украины "вымогательство". Проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки. Кроме того, проверяется причастность группы к совершению ряда громких преступлений, в частности вымогательств, разбойных нападений, похищенияю людей, заказных убийств в других регионах Украины, а также за ее пределами.

Теги: СБУ, похищение, обыск, следствие, нападение, Львовская область, правоохранители, преступление, предприниматели, вымогательство, обыски, Дрогобыч
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