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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львове со стрельбой похитили человека

Вечером 20 февраля во Львове несколько злоумышленников открыли огонь и силой запихнули в багажник прохожего.

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Полицейские задержали похитителей мужчины во Львове
Полицейские задержали похитителей мужчины во Львове
Фото: lv.npu.gov.ua

Львовские правоохранители задержали злоумышленников, которые посреди улицы открыли огонь и похитили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что 20 февраля в 17.17 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Научной и Симоненко во Львове неизвестные сделали несколько выстрелов, а затем силой запихнули прохожего в багажник легковушки Chevrolet, после чего поехали в неизвестном направлении.

Вскоре полицейские задержали похитителей и освободили мужчину.

По факту происшествия открыто дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленникам грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Теги: Львов, полиция, похищение
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