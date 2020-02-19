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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепре сотрудники КОРД освободили женщину, которую похитили ради выкупа в $300 тыс.

18 февраля полиция особого назначения КОРД в Днепре задержала четверых мужчин, которые похитили женщину-предпринимателя с целью вымогательства. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

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Инцидент произошел вечером 18 февраля
Инцидент произошел вечером 18 февраля
Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре члены преступной группы похитили местную предпринимательницу и требовали у нее $300 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

Заместитель начальника управления Нацполиции Тарас Воликов рассказал, что 18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину – директора одного из предприятий.

Вечером злоумышленники посадили ее в автомобиль Volkswagen Passat, забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон.

Представители спецназа КОРД заблокировали автомобиль во время движения по улице Феодосийской.

"Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений", –  сообщил Воликов.

Злоумышленники задержаны, женщину освободили.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: полиция, похищение, Днепр, спецназ, КОРД, предприниматели, вымогательство, Нацполиция
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